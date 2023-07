新着記事一覧(全1件)

Tous travaux rénovations Hérault 34 カテゴリ: カテゴリ未分類 Welcome to our property renovation company. We are happy to meet your needs in apartment or house renovation. Our professionals carry out all types of work. Come and consult us for a variety of projects : RÉNOVATION D'UNE MAISON à Lodève 34700 artisan rénovations pour : - rénovation ferme ancienne actuellement 1 RDC / 75m2

- refection de tout le rez de chaussee, pose plancher chauffant, faire chape béton pour soutenir l'étage ..

- besoin de macon/electricien/plombier/chauffagiste/menuisieret/ou fenetrier...

tout est a faire-refaire ! RÉNOVATION D'UNE MAISON à Lattes 34970 devis rénovations pour : - renovation totale d'une maison ancienne (1900) située a Lattes près de Montpellier (34), en bas 58m2 de murs et sol non isolés( projet de casser 70% d'entre eux pr ne faire qu'une grande piece), en haut les combles totalement non isolées la encore (66m2 de toiture et environ 60m2 de plancher) a refaire pr les rendre habitables.

- isolation fenetres inexisistance, a refaire entierement la encore.

la plomberie, l'electricité sont a refaire.



RÉNOVATION D'UNE MAISON Lodève 34700 - rénovation de la salle de bain ,rémise aux normes de électricité de la maison,travaux d'évacuation des eaux usées et de l'eau de pluit ,toiture cuisine installation vélux,carrelages,rénovation cave,installation véronda et mur mitoyen dans le jardin;



All our craftsmen have insurance and guarantees for the work they carry out, and are qualified to complete your project quickly.



Come and test our services now, and you'll receive a renovation estimate as soon as possible.













コメント(0) | 最終更新日 2023.07.27 04:11:15コメント(0) | コメントを書く





ホーム

ホーム

フォローする

フォローする

新着記事

新着記事

上に戻る